مسافي يخسر ودياً من «سيراميكا» المصري

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز فريق سيراميكا المصري على ضيفه مسافي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس، ضمن معسكر مسافي في القاهرة، ويستمر حتى 21 الجاري، ضمن استعداداته لانطلاق الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة والموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

جاءت المباراة متوسطة فنياً، حيث دفع مدرب مسافي، المغربي إبراهيم بفود، بمعظم لاعبيه للوقوف على جاهزيتهم.

وفي جانب متصل، أكد المدرب إبراهيم بفود، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجهاز الفني لايزال يختبر اللاعبين الأجانب بشكل دقيق، قبل أن يتخذ قراراته الحاسمة بشأن الأسماء التي ستدخل التشكيلة الأساسية، مؤكداً أنهم تحت الاختبار.

وتابع: مسافي فريق له ثقله النوعي في مسابقات أندية الدرجة الأولى، وعلينا أن نعمل جيداً في المعسكر التدريبي، والأفضل هو من سيجد طريقه للتشكيلة الأساسية.