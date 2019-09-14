خيول الإمارات تخوض تحدي ختام «الداربي العربي الإنجليزي»

المصدر: لندن - الإمارات اليوم

يستضيف مضمار دونكاستر، في المملكة المتحدة اليوم، المحطة التاسعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ26.

وتشارك في منافسات ختام الداربي العربي الإنجليزي مجموعة من أفضل الخيول العربية الأصيلة، حيث تقام الكأس ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير، للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني. وتشارك خيول الإمارات بقوة في السباق، من خلال المهر حيان لياس، المملوك لإدارة سباقات الخيل العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقد سبق للمهر حيان أن فاز بالداربي الفرنسي يونيو الماضي. وفي القائمة، أيضاً، المهرة الوحيدة في السباق «فرحة»، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.