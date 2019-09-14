«مانو» تبحث عن التتويج في كأس زايد للخيول بسردينيا

المصدر: سردينيا - الإمارات اليوم

يحتضن مضمار كيليفاني، في جزيرة سردينيا الإيطالية عصر اليوم، الجولة التاسعة من كأس زايد لمسافة 2400 متر للخيول العربية الأصيلة، من فئة القوائم، وكذلك الجولة العاشرة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، وكأس الوثبة ستاليونز.

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد لمسافة 2400 متر، البالغة جائزتها 35 ألفاً و200 يورو، للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 10 خيول أبرزها المهرة «مانو تاوي»، بقيادة ماريو سانا، وتنطلق من البوابة الثالثة.

وكانت «مانو»، بقيادة الفارس أندريا فيلي، قد فازت بلقب العام الماضي بفارق 2.75 طول على رفيقتها بالإسطبل المهرة «نينا تاوي»، بقيادة الفارس ماريو سانا، وتعود ملكيتهما للمالكة الألمانية مانويلا دافيريو، بإشراف المدرب أندو بوتي.