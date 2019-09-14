إلغاء ودية عجمان وكيرلا الهندي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

ألغيت المباراة الودية لعجمان مع فريق كيرلا بلاسترز الهندي، والتي كانت مقررة إقامتها مساء أول من أمس، نظراً لسفر النادي الضيف المفاجئ عائداً إلى بلاده.

وكان مقرراً أن يخوض البرتقالي مباراة ودية، ضمن تحضيراته للقاء بني ياس 19 الجاري، في افتتاح دوري الخليج العربي.

واضطر مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، لاستبدال المباراة بوحدة تدريبية على ملعبه استمرت 90 دقيقة، وغاب عنها المدافع وحيد إسماعيل الذي حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن المباراة لوفاة أحد أقاربه.

وأكد الرمادي أن إلغاء المباراة الودية مع الفريق الهندي لم يُربك حسابات الجهاز الفني للتحضير لافتتاح الدوري، مشدداً لـ«الإمارات اليوم» على أن البرتقالي لن يخوض أي مباراة ودية، خلال الفترة المقبلة، إذ سيكتفي بأداء تدريباته اليومية على ملعبه.