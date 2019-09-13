بطولة الإمارات للشطرنج السريع في ضيافة الفجيرة والشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف الفجيرة والشارقة منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، في فئتي الرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد اللعبة. وتقام بطولة الرجال بفندق نوفوتيل الفجيرة، في ضيافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فيما تقام بطولة السيدات في قاعة مركز الطفل بمنطقة الرقة في ضيافة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتنتهي المنافسات في اليوم نفسه، حيث سيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز عقب انتهاء منافسات كل بطولة.

ومن المتوقع أن يشارك في بطولة الرجال أكثر من 70 لاعباً، و40 لاعبة في السيدات. وقال أمين عام الاتحاد حسين الشامسي، في تصريحات صحافية: البطولة من المنافسات المحلية في الأجندة السنوية للاتحاد، ودائماً ما نحرص على توزيع البطولات بالشكل الذي يعطي الفرصة لجميع الأندية في تنظيم بطولات، وبالتالي يكون لدينا كوادر وخبرات إدارية وتنظيمية في كل الأندية، وهو ما نعمل عليه ضمن استراتيجيتنا.

وأضاف أن الحضور الكبير من الأندية في كل البطولات يكشف مدى العمل الذي تقوم به هذه الأندية من أجل مصلحة اللعبة، وعمل قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، ونحن دائماً ما نشيد بهذه الأندية، باعتبارها الشريك الاستراتيجي لنا في البطولات المحلية والخارجية.