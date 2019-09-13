«الشارقة البحري» يعتمد مسابقات الربع الأخير من العام الجاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خلال اجتماعه برئاسة علي بن سالم المدفع، رئيس النادي، كل مسابقات الربع الأخير في العام الجاري.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع جدول الأعمال، وتشتمل المسابقات المتبقية لهذا العام، ومن أبرزها سباق القوارب الشرعية التراثية بالحمرية يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، والمشاركة في فعالية يوم العلم، وماراثون الدراجات المائية، وكأس الشارقة للدراجات المائية، خلال نوفمبر المقبل. أما في ديسمبر فسيشهد ختام مونديال زوارق الفورمولا، وختام بطولة العالم للدراجات المائية (أكوا بايك).

واعتمد النادي مشاركاته الخارجية للزوارق السريعة للفورمولا في الهند والصين والبرتغال، وفي مونديال الدراجات المائية في أميركا، وبطولة ملك تايلاند في تايلاند.