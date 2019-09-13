منتخب المبارزة يشارك في بطولة «السيركت» الآسيوي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت، أمس، عبر مطار الشارقة الدولي بعثة منتخب الإمارات للمبارزة للناشئين، متوجهة إلى الكويت، للمشاركة اليوم في فعاليات بطولة الدوري الآسيوي تحت 17 سنة (السيركت الآسيوي)، والتي تستضيفها صالة الاتحاد الكويتي، من 13 إلى 15 الجاري، وتختص بالأسلحة الثلاثة الآيبيه والفلوريه والسابر للذكور.

وتضم البعثة اللاعبين عبدالله عيسى أهلي ومحمد سعيد الصايغ، لاعبي مركز دبي للمبارزة، وعبدالرحمن الحوسني، ومسعود المهيري وزميله خليفة الكعبي لاعبي نادي بني ياس، وكذلك عمر بالسلاح من أكاديمية دبي، وخالد مبارك عنبر وأحمد الحمادي من الشارقة الرياضي. ويرافق البعثة مدرب المنتخب في سلاح الآيبيه شريف محمود ومدرب الفلوريه أسامة عادل، والحكم الدولي سلطان المازمي.

وعن استعدادات الإمارات للمشاركة في هذه البطولة القوية، قال المدرب شريف محمود في تصريحات صحافية: اتحاد المبارزة في الفترة الأخيرة أقام معسكراً دولياً بدبي ضم أكثر من 50 لاعباً ولاعبة من دول عربية وأجنبية مختلفة مع منتخب من أقوى منتخبات العالم، هو المنتخب الإيطالي.

وتابع: استفاد لاعبونا كثيراً من خبرات اللاعبين الإيطاليين الأربعة أبطال العالم في الفلوريه والآيبيه، وأيضاً من المدرب العالمي إستفانو باريرا الخبير في الأسلحة الثلاثة، وأيضا شاركت في هذا المعسكر دول خليجية مثل السعودية والكويت، اللتين لهما الخبرة في هذه البطولة. وشدد على أنه من المتوقع أن يحقق لاعبو المنتخب ميداليات آسيوية تضاف إلى سجل الإمارات الحافل في هذه اللعبة. وتنطلق منافسات سلاح الفلوريه الساعة التاسعة صباح اليوم، على أن تقام غداً منافسات سلاح الآيبيه، وتختتم بمنافسات السيف العربي يوم 15 الجاري.

يذكر أنه بجانب الإمارات والكويت المستضيفة، تشارك في البطولة المملكة السعودية وهونغ كونغ والأردن، ولأول مرة سلطنة عمان، بعد أن تم إشهار اللجنة العمانية للمبارزة في البطولات الآسيوية.

- تنطلق فعاليات البطولة الآسيوية اليوم بصالة الاتحاد

الكويتي، ومن خلال مسابقة سلاح الفلوريه.