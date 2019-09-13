حمدان بن محمد يستقبل المصارع العالمي محمدوف

المصدر: أحمد طارق - دبي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المصارع العالمي، حبيب نور محمدوف، في مجمع ند الشبا الرياضي، وفقاً لما نشر سموه على حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد صوراً أثناء استقباله للبطل العالمي، الداغستاني حبيب محمدوف، وذلك بعد تتويجه، السبت الماضي، بطلاً للنزال الرئيس في بطولة «UFC»، بفوزه على المصارع الأميركي، داستن بورييه، وسط حضور كبير في صالة «ذي أرينا» بحلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي.

ويعد حبيب نور محمدوف، البالغ من العمر 30 عاماً، أول روسي وأول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، كما أنه فاز في جميع النزالات التي خاضها، محتفظاً باللقب العالمي أمام كل من تحداه.