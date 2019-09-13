البطائح يختتم معسكر مقدونيا استعداداً للمشاركة الأولى له في دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اختتم الفريق الأول لنادي البطائح معسكره الخارجي، الذي أقامه في مقدونيا، استعدادا للمشاركة الأولى له في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، خلال الموسم الجديد، ولخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وحقق البطائح الفوز على فريق ذيتشكو المقدوني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في آخر مباراة ودية للفريق، حيث سجل هدفي البطائح البرازيلي أليكس، والبحريني احمد جلال، اللذان يلعبان في فئة المقيم.

من جهته، أكد مدرب الفريق، المصري طارق السيد عبدالغفار، لـ«الإمارات اليوم» أن المباراة الأخيرة كانت تجربة مميزة، لارتفاع مستواها الفني وكونها جاءت أمام فريق قوي، مبيناً أن المستويين الفني والبدني للفريق في تحسن مستمر.

يذكر أن فريق البطائح، الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى، حقق انتصارين وتعادلين، خلال المعسكر الخارجي، حيث تعادل مع سكوبيا بهدف لمثله، وفاز في الثانية على غلوبال بيسا 4-1، كما خاض مباراة قوية مع فريق كاستريوتي، الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين الألباني، وفاز بنتيجة 2-1.