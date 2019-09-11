«سلة الاتحاد» تنطلق اليوم.. وحامل اللقب يغيب عن الجولة الأولى

المصدر: جوني جبور - دبي

يغيب حامل اللقب، فريق النصر، عن الجولة الافتتاحية من كأس الاتحاد لكرة السلة لمرحلة الرجال، المقامة مبارياتها على مدر اليوم وغدٍ، والتي تشهد إقامة أربع مباريات مناصفة على صالتي الجزيرة والظفرة، إذ يلتقي في الخامسة عصر اليوم بني ياس والجزيرة، وتتبع في السابعة بلقاء الوحدة وشباب الأهلي، وفي مباراتي الخميس يلتقي البطائح مع الشارقة، والظفرة مع العين.

وقضى نظام البطولة التي تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات بخضوع أحد الفرق الخمسة عن كل من المجموعتين الأولى والثانية لمرحلة الراحة، بالصورة ذاتها لخضوع حامل اللقب فريق النصر عن فرق مجموعته الأولى التي تضم بجواره بني ياس والجزيرة وشباب الأهلي والوحدة، وهو الأمر ذاته الذي منح فريق الوصل وصيف النسخة الأخيرة راحة عن فرق مجموعته الثانية التي تضم أيضاً فرق الشارقة والعين والظفرة والبطائح.

واعتمد اتحاد السلة في نظام بطولته المرحّلة من الموسم الماضي بعد أن تضارب موعد إقامتها مع شهر رمضان المبارك، أن تقام مباريات كل جولة على صالة أحد الأندية العشرة المشاركة، بالصورة ذاتها لاستضافة صالتي الجزيرة والظفرة لمباريات الجولة الأولى، والتي ستتبع مساء يومي الأحد والاثنين المقبلين بالجولة الثانية التي ستلعب مبارياتها على صالتي النصر والبطائح. ويمتد دوري المجموعات حتى 30 الجاري، بينما ينطلق الدور ربع النهائي في الثالث من أكتوبر المقبل.