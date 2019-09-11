المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انسحاب

اعتمد اتحاد الكرة الطائرة رسمياً انسحاب نادي عجمان من مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2019/‏‏‏2020. ولم يُعلن مسؤولو البرتقالي أسباب قرارهم، بيد أن اتحاد الطائرة أرسل أمس تعميماً للأندية المشاركة بالتأكيد على إلغاء مباريات عجمان بعد قرار انسحابه.

مسؤولية

كشف حارس المنتخب خالد عيسى النقاب عن أنه تحدث مع رباعي خط الدفاع قبل خوض الشوط الثاني من مباراة ماليزيا، ليلعبوا بثقة وبلا أي ضغوط، مثلما هي حال أدائهم مع أنديتهم، لافتاً إلى أنه شدد عليهم بأنه مستعد لتحمّل مسؤولية أي خطأ لهم يحدث في المباراة.

جماهير

حرصت أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين المتواجدين في ماليزيا على دعم ومساندة الأبيض في مباراته الافتتاحية بتصفيات كأس العالم، إذ تواجدوا جنباً إلى جنب مع الجماهير الإماراتية القليلة التي حضرت المباراة رافعين علمي البلدين معاً.