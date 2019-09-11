تايلاند تهزم إندونيسيا بثلاثية

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

تصدر منتخب تايلاند المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 عبر الفوز على مضيفه منتخب إندونيسيا 3 /‏‏‏ صفر، أمس، في الجولة الثانية من دور المجموعات. وسجل سوباشوك شاراشارت الهدفين الأول والثالث لتايلاند في الدقيقتين 56 و72، وتكفل ثيراثون بونماثان بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 64. ورفع منتخب تايلاند رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة، وظلت إندونيسيا في المركز الأخير دون رصيد بعد خسارتها للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل، تقدم منتخب الإمارات إلى الوصافة بثلاث نقاط وبمباراة واحدة فقط، مع ماليزيا الثالثة بالرصيد نفسه من مباراتين.