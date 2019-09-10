الرميثي: سأغادر "العنابي" إذا لم نحقق لقب الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي أن الفوز بلقب دوري الخليج العربي، هو مقياس النجاح بالنسبة إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللعبين، لافتاً إلى أنه سيكون أول المغادرين للنادي في حال عدم الفوز بلقب الدوري.

وقال الرميثي، في مؤتمر صحافي عقد لتقديم الإسباني كارلوس لوبيز "كارليتوس"، بعد انضمامه إلى نادي الوحدة، موضحاً أن الوحدة ينتظره تحدٍ مهم، والحصول على لقب الدوري، مبيناً: "الفوز باللقب هو مقياس عملناً، خصوصاً أننا مررنا بالكثير من التجارب في المواسم السابقة، وهناك حالة من الرضا بالنسبة إلى ما وصلنا إليه لحالة النضج لتدارك هذه الأخطاء، والتي أقصد بها البقاء للأصلح، سواء لإدارة النادي أو اللاعبين، والتقييم بشكل دوري للجهاز الفني".

وأضاف: "لن يكون هناك تراخي بهذا الشأن، وأسرة الكرة في نادي الوحدة ومجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين مطالبين ببطولة الدوري أمام رئيس النادي وجماهيره وتقييمنا لأنفسنا ومقياس نجاحنا لعملنا هو بطولة الدوري".