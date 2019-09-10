منتخب السباحة يعود من الكويت بحصاد 22 ميدالية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عادت بعثة منتخب الإمارات للسباحة للناشئين أمس من الكويت عقب مشاركتها في بطولة الألعاب الخليجية الـ27، وشاركت فيها في لعبتي السباحة وكرة الماء، وحصد المنتخب 22 ميدالية ملونة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات. وحقق سالم غالب كأس أفضل سباح بالبطولة في مرحلة 13 عاماً ليواصل مشواره الناجح مع المنتخب، فيما حصد يوسف المطروشي وسالم غالب ذهبيتين في اليوم الثاني والأخير من البطولة بسباق 50 متراً فراشة بمرحلتي 13 و15 عاماً. وأضاف السباح محمد الحمادي ذهبية ثالثة باليوم الثاني بسباق «50 متر صدر»، ليصل مجموع الميداليات الذهبية إلى 8 عقب خماسية اليوم الأول.

وشكر رئيس الاتحاد سلطان السماحي، في تصريح صحافي، الجهازين الفني والإداري والكابتن أحمد الغيطاني مدرب المنتخب على ما قدمه السباحون من مجهود مشرف ورفع علم الدولة في البطولة، والتخطيط الجيد الذي بدأ الاتحاد من عامين بالتركيز على منتخبات الناشئين والبراعم، كونها مستقبل السباحة الإماراتية، وبالفعل نجح الجهاز الفني في تقديم أكثر من سباح قادر على مواصلة الطريق، إضافة إلى السباحة ليلى الخطيب.

من جانبه، توجّه رئيس البعثة مبارك الزحمي بالشكر إلى السباحين الصغار على ما قدموه من مستوى متميز في البطولة، وتمنى لهم أن يواصلوا التدريبات لتحقيق النجاح في المستقبل، وأشاد بمستوى المنافسة وعودة بطولات الخليج القوية التي شارك فيها 6 دول من مجلس التعاون الخليجي.

سالم غالب حقق كأس أفضل سباح بالبطولة في مرحلة 13 عاماً.