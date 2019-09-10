المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اجتماع

عقد أكثر من مسؤول في شركة كرة القدم بنادٍ في دوري المحترفين اجتماعاً مع أحد اللاعبين الأجانب لإقناعه بفكرة عدم الرحيل عن الفريق، لعدم شعوره بالانسجام رغم انضمامه منذ ستة أسابيع.

غضب

عبّر مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن غضبه بعد الخسارة التي مُني بها الفريق أمام الشارقة في كأس الخليج العربي، مطالباً اللاعبين بضرورة تحسين الصورة أمام بني ياس في الجولة الافتتاحية للدوري.

الكمالي

نشر لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، صورة على حسابه في «إنستغرام» أثناء احتفاله بالفوزعلى النصر، معلقاً عليها قائلاً: «إنها مجرد البداية»، بينما رد لاعب الوحدة، حمدان الكمالي، بنشر صورة ساخرة، وهو ما وجد تفاعلاً كبيراً من متابعي اللاعبين.