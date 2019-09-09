موسى حطب: عدم فوز كلباء في الكأس لا يعني عدم جاهزيته للدوري

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدير الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، موسى محمد حطب، أن «نمور كلباء» جاهز لاستقبال منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وخوض أولى المباريات أمام العين بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، وإن عدم تحقيقه أي نتيجة إيجابية في كأس الخليج العربي لا يعني عدم جاهزيته للموسم الحالي، وقال حطب لـ«الإمارات اليوم»: «عدم الفوز أو التعادل في مباريات كأس الخليج العربي حتى الآن، ليس مشكلة فنية، ولا يعني عدم الجاهزية لمباريات الدوري، بل بالعكس فقد استفدنا من مباريات البطولة من خلال الوقوف على جاهزية الفريق لدوري الخليج العربي».

وخاض اتحاد كلباء مباراتين في كأس الخليج العربي، خسر في الأولى أمام النصر على ملعب الأخير بنتيجة 3- صفر، وخسر في المباراة الثانية على ملعبه أمام الظفرة بنتيجة 3-2، ويتذيل مجموعته في كأس الخليج العربي.

وتابع: «تأثر الفريق بغياب ستة لاعبين أساسيين دوليين، كانوا مع المنتخب الأولمبي أو مع منتخبات بلادهم، ومع عودتهم سيكون فريقنا جاهزاً من جميع الجوانب، ويحتاج فقط إلى اللمسة الأخيرة وإنهاء الفرص المتاحة وتسجيل الأهداف، وندرك أن أول مباراة أمام العين في الدوري صعبة وقوية، لكننا سنكون في أعلى جاهزية لتلك المباراة وغيرها من المباريات في المرحلة المقبلة.

من جهة ثانية، كشف موسى حطب عن أن فريق اتحاد كلباء سيستضيف نظيره فريق دبا الفجيرة في آخر مباراة ودية قبل انطلاق منافسات دوري الخليج العربي، وستقام المباراة على ملعب اتحاد كلباء، وحول الدفع باللاعبين الدوليين في هذه المباراة، أكد حطب أن الأمر متروك للجهاز الفني، مشيراً إلى أنه يتوقع عدم الدفع بهم لتفادي تداعيات الإرهاق والسفر التي يعانونها.