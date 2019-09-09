اعتماد قائمة موسعة لمنتخب بناء الأجسام من 40 لاعباً

المصدر: محمد فاضل - دبي

اعتمد اتحاد بناء الأجسام القائمة الموسعة للمنتخب الوطني للفيزيك وبناء الأجسام، لتمثيل الإمارات في بطولة العالم التي تستضيفها الدولة في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من (5-10) نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وضمت القائمة 40 لاعباً منهم عودة بطل العالم وآسيا السابق محمد سالم الزحمي، كما برز منهم: أيوب العمري، خالد موسلوه، عبدالله روستم، موسى إبراهيم البلوشي، عبدالله مبارك المطيري، خليفة برمان، سهيل زهران، عبدالله درويش وعدنان الخيال.

وقال المدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار دشنوا المرحلة الأولى من الاستعدادات في معسكر تدريبي داخلي كل في مكان تواجده، وتحت إشراف فني مشترك بين الجهاز الفني ومدربي اللاعبين أنفسهم.

وأضاف: «يتبع ذلك المرحلة الثانية التي ستنطلق في 5 اكتوبر المقبل في دبي، لإجراء الاختبارات الفنية الرئيسة التي بموجبها سيتم اختيار أبرز اللاعبين لتمثيل الإمارات في المونديال المقبل»، مؤكداً أن الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة لا يلزمان الدول بالمشاركة بعدد محدد بل العدد مفتوح، لذلك فإننا في الجهاز الفني ولجنة المنتخبات نعمل على اختيار الأفضل دون التقيد بعدد، وأضاف: «المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون معسكراً داخلياً سيُقام في الفجيرة في المرحلة التي تسبق انطلاق المنافسات لوضع اللمسات النهائية على المنتخب».