مدرب الظفرة: كنا محظوظين أمام خورفكان

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

رفض مدرب الظفرة، الصربي رازوفتش، الكشف عن هوية المحترف الأجنبي، الذي سينضم إلى صفوف فريقه قبل انطلاق دوري الخليج العربي، مبيناً في المؤتمر الصحافي، بعد لقاء خورفكان في كأس الخليج العربي أول من أمس، والذي انتهى بالتعادل صفر-صفر، أنه سيعلن كل شيء في وقته. وأضاف: كنا محظوظين في نهاية الشوط الأول بضياع ركلة جزاء لمصلحة خورفكان، كما أننا افتقدنا التركيز واللمسة الأخيرة عند شن الهجمات، وهو ما يتطلب علاجاً سريعاً قبل انطلاق الدوري، وسنعمل على ذلك قريباً.

من جانبه، قال مدرب خورفكان، باولو كاميلي، إن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أثر في أداء فريقه، مشيراً إلى أنه كان بإمكانهم التسجيل، لولا ضياع ضربة جزاء.

وأكد أن التعادل نتيجة عادلة، وقال في المؤتمر الصحافي: هدفنا الأساسي هو البقاء مع المحترفين، وأنا أدرك صعوبة المهمة المقبلة في الدوري، لكننا على قدر المسؤولية، وسنعمل على معالجة أخطاء الفريق.