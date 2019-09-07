النصر وشباب الأهلي في حوار على صدارة الكأس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف فريق النصر على استاد آل مكتوم، اليوم، الساعة 9:15 مساءً، فريق شباب الأهلي، في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، في أول ديربي يجمع الفريقين هذا الموسم، في انتظار حوارات أخرى بين الفريقين، والتي ستصل حتى الآن إلى خمس مواجهات مؤكدة، منها اثنتان في بطولة الدوري، ومثلهما في كأس الخليج العربي، كما أوقعت قرعة بطولة كأس رئيس الدولة الفريقين وجهاً لوجه في دور الـ16.

وكان النصر قد حقق أربع نقاط في أول مباراتين، وهي الحال نفسها بالنسبة إلى شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن العميد النصراوي، وكلا الفريقين يعاني العديد الغيابات، بسبب الانضمام إلى المنتخبات الوطنية أو الإصابة، حيث يغيب عن النصر تسعة لاعبين، منهم الموجودون في المنتخب الأول أو الأولمبي، كما يغيب آخرون للإصابة، وهي حال فريق شباب الأهلي نفسها، الذي يشهد أيضاً غيابات كثيرة للأسباب نفسها.

وخلال المؤتمر الصحافي قال مدرب النصر البرازيلي كايو: أمامنا مباراة قوية أمام شباب الأهلي، وهي المباراة الثالثة لنا في دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي، ونسعى إلى الخروج منها بنتيجة إيجابية.

وتابع: بدأنا الموسم بشكل جيد، حيث حققنا أربع نقاط، وسجلنا العديد من الأهداف، ولم يستقبل مرمانا أي هدف، والمباراة القادمة أمام شباب الأهلي جزء من إعدادنا لأولى جولات الدوري، حيث نسعى إلى استغلال هذه المباريات للوصول إلى أفضل درجات الجاهزية قبل خوض غمار بطولة الدوري.

وأكمل كايو حديثه قائلاً: فريق شباب الأهلي من الفرق القوية في البطولات المحلية، بفضل امتلاكه مجموعة جيدة من اللاعبين، كذلك نحن نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ونعد من الفرق الكبرى، ولدينا القدرة على منافسة جميع الفرق، ونتطلع هذا العام إلى المنافسة في جميع المسابقات.

وعن اختلاف الأداء في مباراة خورفكان عن الأداء الذي قدمه العميد في المباراة الأولى، تحدث كايو قائلاً: شهدت المباراة الثانية تغيير عدد كبير من العناصر، نتيجة انضمام أكثر من لاعب إلى صفوف المنتخبات الوطنية، إضافة إلى لائحة البطولة التي تحتم علينا الاستعانة بثلاثة من اللاعبين الشباب، للمشاركة في المباراة بشكل أساسي، وأيضاً لدينا لاعبون شباب تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الأولمبي.

وختم كايو حديثه قائلاً: نفتقد في المباراة القادمة جهود عدد من اللاعبين، حيث لدينا مجموعة كبيرة تشارك مع المنتخبات، مثل حبيب الفردان وطارق أحمد وجاسم يعقوب مع المنتخب الأول، إضافة إلى سعيد سويدان ومحمد سرواش المنضمين إلى الأولمبي، بجانب آخرين، وهذا سيجعلنا نقوم بتغيير كبير في التشكيلة الأساسية، لكننا نثق بالعناصر الموجودة التي لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الفوز.

- شباب الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن النصر، وبأربع نقاط لكلا الفريقين.