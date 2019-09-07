نادي النصر يعتمد قوائم اللاعبين المشاركين في مختلف البطولات

المصدر: قال نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر المشرف العام على كرة اليد، مروان سنكل، إن إدارة النادي اعتمدت بشكل نهائي

قال نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر المشرف العام على كرة اليد، مروان سنكل، إن إدارة النادي اعتمدت بشكل نهائي قوائم اللاعبين المحترفين والمقيمين، وكل قوائم اللاعبين المواطنين الذين سيخوضون غمار الموسم المقبل، بهدف مواصلة مشوار البطولات وتشريف النادي محلياً وخليجياً وعربياً، مشيراً إلى أن الطموح هو تخطي إجمالي البطولات التي حققتها ألعاب النصر الموسم الماضي، والتي بلغت 52 بطولة ولقباً، شملت الألعاب الجماعية والفردية. وتم أيضاً اعتماد واختيار كل الأجهزة الفنية والإدارية المعاونة لكل فرق النادي.

وأشار سنكل في تصريحات صحافية، إلى أن إدارة الألعاب بالتنسيق مع الخبراء والفنيين والمدربين، اعتمدت قائمة تضم خمسة محترفين، لتمثيل السلة واليد والطائرة الموسم الجديد، منهم لاعبان أمريكيان للفريق الأول لكرة السلة، هما جيلي بوند وجي بي فير، والتونسي مصباح الصانعي لكرة اليد، ومحمد شيخي لفريق الكرة الطائرة، بجانب عدد مميز من اللاعبين المقيمين، وقال إن الاهتمام نفسه سيكون بالألعاب الفردية، وبكل فرق قطاع السيدات في النادي.

من جانب آخر، أشار سنكل إلى أن قطاع كرة اليد في النادي أكمل جاهزيته واستعداده لخوض غمار الموسم الجديد، بهدف المنافسة على كل الألقاب، وتحقيق نتائج أفضل، وتقديم مستوى يليق بتاريخ كرة اليد النصراوية.

وذكر أن شركة الألعاب الرياضية في النادي تعول الكثير على خبرة المدرب التونسي المنجي البناي، وهو مدرب مميز له تاريخ مشرف في مجال تدريب اللعبة، حيث نجح في قيادة الترجي التونسي إلى نهائي إفريقيا في موسم 2012.

خمسة لاعبين محترفين سيمثلون السلة واليد والطائرة بنادي النصر.