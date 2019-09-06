كايو يوقع رسمياً للعين بهدفين في الجزيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وقع اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، رسمياً مع فريقه الجديد الزعيم العيناوي في أول ظهور له بإحرازه أول هدفين له مع العين في أول ظهور رسمي له مع الفريق أمام الجزيرة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة وانتهت بفوز العين بثلاثية نظيفة، ليصل فريق العين إلى النقطة الرابعة من مباراتين بينما يقف رصيد الجزيرة عند نقاطه الثلاثة السابقة من 3 مباريات وتلقى الخسارة الثانية في البطولة.

ونجح كايو، في إحراز هدفه الأول بالشوط الأول بالدقيقة 39 من متابعة رائعة لكرة اصطدمت بالعارضة وعادت لتجد اللاعب البرازيلي متابعاً للكرة، كما نجح في إحراز هدفه الثاني في الدقيقة 48 بالشوط الثاني من كرة رأسية رائعة في شباك حارس مرمى الجزيرة، وحاول الجزيرة تقليل الفارق بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 66 ولكن اللاعب عبدالله رمضان أضاع الكرة عقب تصدي حارس العين محمد سعيد للكرة ببراعة، ونجح جمال معروف في احراز الهدف الثالث للعين بالدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز العين بثلاثية نظيفة.