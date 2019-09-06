نهيان بن زايد يترأس اجتماع مجلس أبوظبي الرياضي بتشكيله الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي بتشكيله الجديد، والذي عقد أمس بمقر المجلس في أبوظبي. ورحب سموّه بأعضاء مجلس الإدارة الجديد كافة.

وأوصى سموّه بتكليف محمد ثاني الرميثي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور عارف الحمادي رئيساً للجنة التدقيق، وسويدان الظاهري رئيساً للجنة الاستثمار. ووجّه سموّه بضرورة مواصلة الاهتمام بالرياضة المجتمعية.

واستعرض الاجتماع خطة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها أبوظبي للموسم 2019-2020، كما ناقش مستجدات قطاع كرة القدم، ووجّه بمنح الأندية مساحات أكبر لوضع النظام المناسب من ناحية الهيكلة الإدارية والمالية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في كل نادٍ. كما شهد الاجتماع الاطلاع على مقترح موازنة القطاع الرياضي لإمارة أبوظبي لعام 2020.