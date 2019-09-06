ميليسي: انتقالي إلى الوحدة تم حسمه في غضون ساعتين

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب الوحدة، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي إنه سعيد بانتقاله إلى «العنابي» بشكل نهائي، قادماً من نادي الظفرة، مؤكداً أن «انتقاله إلى الوحدة تم حسمه في غضون ساعتين».

وكانت شركة الوحدة لكرة القدم أعلنت، أول من أمس، عن ضم ميليسي بصورة نهائية من الظفرة، بعقد يمتد حتى 2021، بعدما كان «العنابي» قد ضم اللاعب الأوروغوياني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن تألقه مع الفريق في دوري أبطال آسيا، وفي أول مباراتين في كأس الخليج العربي، أسهم في اتخاذ شركة الكرة الوحداوية قرار التفاوض مع نادي الظفرة لضم اللاعب بشكل نهائي.

وقال ميليسي في مقطع فيديو نشره نادي الوحدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه منذ انضمامه إلى «العنابي» وهو يعلم أنه انضم إلى فريق كبير، مبيناً أنه شعر بالارتياح بعدما تمت إعارته من الظفرة إلى الوحدة.

وأضاف: «لم أتردد في الموافقة على عرض نادي الوحدة بالانتقال بشكل نهائي إلى الفريق، إذ تم حسم كل شيء في غضون ساعتين، وشعرت بسعادة كبيرة بسبب مفاتحة إدارة العنابي لي بشأن استمراري مع الفريق».

وتابع: «أعد النادي بأن أقدم كل ما لدي، كما أتوجه بالشكر إلى جمهور الوحدة، الذي يعد أفضل حافز لي للظهور بشكل جيد، إذ إنني دوماً ما أقرأ رسائلهم لي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشكرهم على دعمهم لي، ما جعلني أشعر بالراحة مع الفريق، وأعدهم بأن أظهر بشكل جيد، وأن أكون على قدر المسؤولية وأبذل قصارى جهدي لخدمة الفريق».

وكان نادي الوحدة أكد في بيانه الصحافي شكره لمجلس إدارة نادي الظفرة على تسهيله إجراءات انتقال اللاعب بصفة نهائية إلى الوحدة. يذكر أن الوحدة يمتلك الآن في صفوفه أربعة لاعبين أجانب من خلال التعاقد مع نيكولاس ميليسي، وكذلك الابقاء على خدمات الهداف الأرجنتيني سبستيان تيغالي، وأيضاً المدافع الكوري شانج ريم، والوافد الجديد إلى الفريق البرازيلي إدواردو فولتان (18 عاماً)، الذي تم قيده كلاعب مقيم، حيث نشأ ولعب لأكاديميات برازيلية، ويمتاز بمهارته على مستوى خط الوسط، وسبق له أن قضى فترة معايشة في نادي الوحدة قبل ارتداء قميص العنابي رسمياً.

ويأمل العنابي أن يشكل ميليسي الإضافة المطلوبة على مستوى خط الهجوم إلى جانب إدواردو فولتان، وكذلك الهداف تيغالي، بجانب القائد والنجم المخضرم إسماعيل مطر. وجاء التوقيع النهائي مع ميليسي ليعوض رحيل البرازيلي ليوناردو الذي أعلن انتقاله رسمياً إلى شباب الأهلي قبل أيام.

يذكر أن الوحدة سيخوض مباراة مهمة أمام بني ياس غداً في ثالثة جولات كأس الخليج العربي على استاد آل نهيان، حيث يأمل العنابي تأمين النقطة التاسعة لتعزيز صدراته للمجموعة الثانية، بعد تفوقه في الجولتين الاولى والثاني على الفجيرة بنتيجة 3-1، وكذلك بالنتيجة نفسها على بطل الدوري الشارقة.

- الوحدة حول عقد ميليسي من إعارة إلى عقد

نهائي بعد تألق اللاعب في المباريات الأخيرة.