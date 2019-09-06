عبدالرحمن: واثق في ظهور كلباء بقوة مع انطلاق الدوري

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال إداري فريق اتحاد كلباء يوسف عبدالرحمن إن الفريق سيظهر بالشكل المطلوب وبقوة مع انطلاق دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن تعثر الفريق في أول جولتين بكأس الخليج العربي أسهم فيه مجموعة من الأسباب.

وأكد في حديثه لـ«الإمارات اليوم» أن مجلس الإدارة مع الجهاز الفني يعملان لتخطي النتائج المتواضعة التي لحقت بالفريق في مستهل الموسم الجديد بعد الخسارة 3-0 من النصر، و3-2 من الظفرة.

وقال: واثق في ظهور الفريق بقوة في الدوري، خاصة أن انضمام لاعبين جدد إلى كلباء يحتاج لوقت أطول للتفاهم والانسجام، خاصة على مستوى خط الهجوم، بعد التعاقد مع الاردني ياسين البخيت والتوغولي مالابا ولاعبين مواطنين آخرين في بقية مراكز الفريق. وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة الإيطالي فيفياني راغب في الاستفادة من كأس الخليج العربي في اختبار اللاعبين والوقوف على مستواهم، قبل انطلاق الدوري.

وقال إن كلباء قدم أداء فنياً جيداً في مباراتي الكأس، لكنه افتقد للمسة الاخيرة عند تسجيل الاهداف، مشيراً إلى أن هذا الامر سيتم تجاوزه خلال الفترة المقبلة.

وقال إن التحاق ثلاثة لاعبين من الفريق بالمنتخب الاولمبي أدى لتراجع المردود الفني للفريق، بجانب التحاق ياسين البخيت بمنتخب الأردن، وغياب المجري جوجاك والتوغولي مالابا.