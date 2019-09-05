توقعات بمشاركة 70 قارباً في سباق «الشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جاهزيته لانطلاقة أول سباقات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020، المقرر، بعد غد، على شواطئ دانة الدنيا، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

وشهد مقر النادي، منذ بداية الأسبوع، حركة مستمرة مع قدوم وتوافد الملاك والنواخذة من أجل استكمال إجراءات التسجيل في السباق لدى لجنة السباقات، التي قامت أيضاً، تسهيلاً لمهمة المشاركين، باعتماد التسجيل الإلكتروني، حيث يتوقع أن يفوق عدد القوارب المشاركة 70 قارباً، مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

وتبذل اللجنة المنظمة في النادي جهوداً كبيرة من أجل التجهيز لبداية موسم جديد ناجحة، بالتشاور والتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، وإدارة الدفاع المدني في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومؤسسة دبي للإعلام التي ستقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية، ومجموعة نخيل البحرية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسكاي دايف دبي. وأكد عضو مجلس إدارة نادي دبي البحري المدير التنفيذي، محمد عبدالله حارب، أن الموسم الحالي سيكون حافلاً بالكثير من الأحداث والفعاليات المحلية والدولية والعالمية.