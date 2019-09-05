بعثة منتخب السباحة تغادر اليوم إلى الكويت

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تغادر، اليوم، إلى الكويت بعثة منتخب السباحة للشباب والناشئين، للمشاركة في دورة الألعاب المائية الخليجية الـ27، وتضم السباحة وكرة الماء والغطس. وتشارك الإمارات في السباحة وكرة الماء بأكبر بعثة في تاريخ مشاركة الإمارات ببطولات الخليج، وتضم 34 سباحاً من الجنسين، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، عبدالله مبارك الزحمي.

وأكد عبدالله مبارك الزحمي لـ«الإمارات اليوم»: «منتخب الشباب هو النواة الحقيقية للمنتخب الأول في المواسم المقبلة، ويضم عدداً كبيراً من السباحين المميزين، وقد استعدوا جيداً للمشاركة في البطولة من خلال خطة إعداد داخلية، بالإضافة إلى المشاركة في البطولة العربية للفئات السنية بالمغرب، ثم توجه عدد منهم إلى الهند بعد ذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباحة للشباب والناشئين».

وبارك الزحمي للسباحة الإماراتية عودة كرة الماء إلى المشاركة من جديد في البطولات، رغم البداية الصعبة وضعف فترة الإعداد، وقال إن ذلك لا يمنع من الوجود والمشاركة في البطولة الخليجية، لتشجيع الأندية على ممارسة اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها.