اتحاد كلباء يحقق الفضة والبرونز في بطولة العرب للجودو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق نادي اتحاد كلباء ميداليتين (فضية وبرونزية)، أمس، ضمن منافسات البطولة العربية المفتوحة للجودو للأندية والمنتخبات للناشئين والأشبال المقامة في تونس. جاءت الميدالية الفضية عن طريق اللاعب أحمد جاسم الثميري في الفردي، بينما حقق فريق اتحاد كلباء الميدالية البرونزية في منافسات الفرقي، بعد تونس والجزائر، ونالا الذهب والفضة توالياً. وتقدم أمين السر بنادي اتحاد كلباء ورئيس البعثة، عيسى بن هويدن، بالشكر والتقدير للشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، للدعم المستمر الذي قاد للنجاح.

تألق لاعب فريق

اتحاد كلباء، أحمد

جاسم الثميري،

خلال المنافسات

العربية.