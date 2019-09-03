ميداليتان لجودو اتحاد كلباء في البطولة العربية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق نادي إتحاد كلباء ميداليتين فضية وبرونزية يوم امس وذلك ضمن منافسات البطولة العربية المفتوحة للجودو للأندية والمنتخبات للناشئين والأشبال المقامة في تونس.

وجاءت الميدالية الفضية عن طريق اللاعب أحمد جاسم الثميري في الفردي بينما حقق فريق اتحاد كلباء الميدالية البرونزية في منافسات الفرقي، والتي نال الذهبية والفضية المنتخبان التونسي و الجزائري بالترتيب.

وتقدم أمين السر بنادي اتحاد كلباء ورئيس البعثة عيسى بن هويدن بالشكر والتقدير للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي للدعم المستمر الذي قاد للنجاح.

كما واثنى على المتابعة والتوجيهات المثمرة لرئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الدكتور خالد سيف مطر الزعابي والاعضاء والتي ساهمت بتحقيق الميداليات.