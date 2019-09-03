65 لاعباً في انطلاق أول دوري للسـنوكر في الإمارات

المصدر: جوني جبور - دبي

انطلق أول من أمس دوري السنوكر في نسخته الأولى على مستوى الدولة، بمشاركة 65 لاعباً وزعتهم القرعة على 11 مجموعة، سيتنافسون على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة لحجز مقاعدهم إلى الأدوار الإقصائية التي تستهل بالدور 32 في يناير المقبل.

وشهدت المباريات التسع التي أقيمت في أبوظبي لحساب أولى جولات دوري مجموعات البطولة، تألق لاعبي المنتخب الوطني، بفوز كل من عيسى السيد ومحمد الجوكر وبالنتيجة ذاتها «3-0» على كل من سعيد المنصوري والهندي نيثيان غوبتا، فيما احتاج سعيد المنصوري لخمسة أشواط لحسم انتصاره على محمد شريف بواقع «3-2».

وأكد المدير التنفيذي لاتحاد السنوكر والبلياردو خالد الخيلي، أن: «المستويات الفنية التي شهدتها الجولة الأولى من دوري مجموعات البطولة، جاءت على مستوى الطموحات»، وقال الخيلي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «اعتماد أول دوري خاص بالسنوكر على مستوى الدولة، وبمشاركة الفئات الأربع، يمثل نقلة نوعية تهدف إلى الكشف عن مزيدٍ من المواهب القادرة لاحقاً لتشكيل إضافة نوعية للمنتخبات الوطنية».

موضحاً: «يقام دوري السنوكر بين أبوظبي ودبي، حيث تستضيف أبوظبي تصفيات المنطقة الغربية والعين، فيما تُقام التصفيات الثانية في صالة الاتحاد بدبي، وتضم لاعبي دبي والإمارات الشمالية، على أن تعاود صالة الاتحاد استضافة الأدوار النهائية، بداية من الدور الـ32 الذي سيتحدد هويته بناءً على دوري المجموعات الـ11 الجاري».

وتابع: «سيعود دوري السنوكر الذي يستكمل نهاية الأسبوع الجاري ثانية جولات دوري مجموعاته بفوائد عدة، أبرزها تجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية بشكل مثالي للمشاركات الخارجية المقبلة، في ظل اعتماد خمس مشاركات للمنتخب على مدار الأشهر القليلة المقبلة، بداية من استحقاق بطولة العالم في ميانمار خلال الفترة من 14 وحتى 26 سبتمبر الجاري، تليها المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تُقام في الأردن في الفترة من 5 وحتى 12 أكتوبر المقبل، ثم البطولة العربية في الأردن أيضاً على أن تقام بين 13 و21 من الشهر ذاته، وليسافر عقبها المنتخب إلى تركيا للمشاركة في بطولة العالم ابتداءً من 29 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر، ويختتم المنتخب مشاركاته العام الجاري في بطولة الخليج التي تستضيفها سلطنة عمان ابتداءً من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبل».

واختتم: «الخبرات المتراكمة للاتحاد من خلال تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية والإقليمية، قادرة على السير قدماً وبنجاح في تنفيذ مسابقة دوري السنوكر بالصورة المرجوة منها، خصوصاً أنه سيتبع خلال الفترة المقبلة بانطلاق أول دوري على مستوى الدولة على صعيد منافسات البلياردو، وصولاً إلى شهر يناير الذي يشهد انطلاق النسخة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة».