عاجل.. رسمياً عموري في قائمة منتخب الامارات بتصفيات كأس العالم 2022

المصدر: دبي-الامارات اليوم

استدعى المدير الفني لمنتخب الإمارات الهولندي فان مارفيك، نجم الفريق عمر عبدالرحمن "عموري" الى قائمة الفريق الذي سيغادر بعد غد الاربعاء الى كوالالمبور لمواجهة منتخب ماليزيا في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وستكون هذه اول مباراة رسمية لمنتخب الامارات بعد أخر مشاركة له في نهائيات كأس أمم اسيا التي استضافتها الدولة مطلع العام الجاري، اذ غاب عموري عن البطولة وعن المنتخب مدة عام تقريبا بعد اصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها عندما كان يلعب مع الهلال في مباراة امام الشباب في الدوري السعودية بداية الموسم الماضي.

واستدعى المدرب مارفيك، عموري ضمن المعسكر الذي اقامه المنتخب اخيرا في البحرين وخاض خلالها المنتخب مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب جمهورية الدومينيكان وانتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة سجلها خليل إبراهيم (هدفين) وبندر الإحبابي وجاسم يعقوب، فيما فاز في المباراة الثانية على سريلانكا بخمسة أهداف مقابل هدف جاءت عن طريق علي مبخوت (3 أهداف) وأحمد برمان وعلي صالح.

وقال اسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول أن مشاركة عموري واحدة من أهم المكاسب التي تحققت خلال فترة المعسكر، مضيفا أن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية اللاعب وقدرته على المشاركة في المرحلة المقبلة ليسهم مع زملائه في قيادة الأبيض للتأهل عبر التصفيات المشتركة.

وتضم قائمة المنتخب الى ماليزيا 26 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الإحبابي ( العين ) الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي ( شباب الأهلي دبي ) حبيب الفردان، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

