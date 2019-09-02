وجدان: غريزمان استغرب حضوري تدريبات برشلونة

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

عاد لاعب شباب الأهلي، عادل وجدان إلى تدريبات «فرسان دبي» عقب خوضه تجربة معايشة مع نادي برشلونة الإسباني، إذ كشف اللاعب الشاب عن أن تجربته مع «البلوغرانا» كانت مفيدة جداً ومثمرة بالنسبة له، وكانت أبرز التعليقات على مشاركته في التدريبات من الفرنسي غريزمان الذي استغرب حضوره من دبي إلى «الكاتالوني».

وقال وجدان في تصريحات صحافية، إنه وجد ترحيباً كبيراً من لاعبي برشلونة، خصوصاً الذين يتحدثون اللغة الفرنسية، موضحاً أنه يجيد الحديث بها بسبب خوضه تجربة احترافية سابقة في سويسرا.

وأوضح: «تدربت مرة واحدة مع الفريق الأول، ولكن للأسف شهد المران غياب ليونيل ميسي، ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، ولكني وجدت ترحيباً كبيراً من غريزمان ومواطنه أومتيتي».

وأضاف: «تحدثت مع غريزمان الذي كان ودوداً للغاية معي، إذ استغرب حضوري من دبي للتدريب مع برشلونة»، موضحاً أنه «من النادر أن يأتي لاعب من الدول العربية لينضم إلى (البلوغرانا)، كما وجدت ترحيباً كبيراً أيضاً من أومتيتي».

وتحدث عادل وجدان عن تجربته مع برشلونة، وقال: «تدربت مع الفريق الثاني في (لاماسيا)، وقدمت مستوى جيداً جداً، وكانت ردود الأفعال إيجابية، إذ قال لي المسؤولون إنني أفضل من بعض اللاعبين بالفريق الثاني في البارسا».