المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

نيكاو

ذكرت صحيفة «غازيتا دوبوفو» البرازيلية أن أتلتيكو بارانينسي البرازيلي أبدى تجاوباً حول إمكانية انضمام اللاعب البرازيلي، مايكون فينسيوس فيريرا (نيكاو)، إلى بني ياس، بعدما رفضت إدارة بارانينسي العرض السابق لـ«السماوي».

تطلعات

قال لاعب خورفكان، البرازيلي بيسمارك، إن وجود نخبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، تشجعهم على رفع سقف تطلعات النادي إلى أكثر من تحقيق حلم البقاء.

تكريم

قررت إدارة أحد أندية دوري المحترفين تكريم عدد من رواد النادي، بمنحهم تذاكر دخول مجانية لجميع مباريات الموسم تكريماً لدعم النادي جماهيرياً.