8 أرقام للمنتخب في «الخليجية» تدق جرس الإنذار حول مستقبل «سلة الإمارات»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت النسخة 17 من بطولة الخليج لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة، عن مستقبل مجهول لسلة الإمارات، بعد النتائج المتواضعة والأرقام المخيبة التي حققها الأبيض في البطولة التي أقيمت أخيراً في ضيافة المنامة بالبحرين، وحل فيها المنتخب في المركز الأخير.

وبجانب الخسارة في جميع المباريات، ظهرت ثمانية أرقام فنية مخيبة كشفت عن المستوى المتواضع الذي وصلت إليه السلة الإماراتية في الوقت الراهن، تشير إلى أن منظومة العمل الحالية تتحمل المسؤولية على صعيد هذه الفئة العمرية التي تمثل النواة المستقبلية للمنتخب الأول، خصوصاً أن المركز الأخير في المنامة يُعد النتيجة الأسوأ تاريخياً لسلة الإمارات في بطولات الخليج.

وتعرض المنتخب للهزيمة في مباراته الافتتاحية أمام سلطنة عمان «56-62»، قبل أن يكرر السيناريو ذاته أمام السعودية «51-62»، والكويت «74-76»، والبحرين «49-112». وترصد «الإمارات اليوم» المحصلة الرقمية المتواضعة من خلال الإحصاءات الرسمية للبطولة التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الآسيوي.

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