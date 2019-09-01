5 صعوبات لم تمنع الوصل من تخطي الهلال السوداني

المصدر: أحمد طارق - دبي

تأهل الوصل إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، رغم خسارته، أول من أمس، على استاد الخرطوم، أمام الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في إياب دور الـ32، إذ استفاد «الإمبراطور» من الفوز في لقاء الذهاب بزعبيل بهدفين دون رد، ليصعد «الأصفر» إلى ثمن النهائي بالفوز في مجموع المباراتين 3-2.

ويدين الوصل بالفضل إلى النجم البرازيلي فابيو ليما، بإحرازه هدف التأهل، قبل نهاية المباراة بدقيقتين، إذ لم تمنع خمس صعوبات «الإمبراطور» من تخطي الهلال السوداني، تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو الآتي:

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