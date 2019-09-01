الوحدة يقهر «الملك» بثلاثية

المصدر: جوني جبور - الشارقة

رد فريق الوحدة اعتباره من مضيفه الشارقة، عقب الانتصار العريض الذي حققه أصحاب السعادة، أمس، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من دوري مجموعات كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي عرف من خلالها العنابي كيفية مراضاة جمهوره برد الدين للملك الذي أعلن نفسه بطلاً لدوري الموسم الماضي عقب فوزه على الوحدة بواقع (3-2) في الجولة الخامسة والعشرين، وقبل الختامية للبطولة.

جاءت أهداف الوحدة الثلاثة عبر لاعبه عبدالله أنور في الدقائق 15 و45 و55، فيما حمل هدف الشارقة توقيع مهاجمه محمد خلفان.

وبنتيجة المباراة، حقق الوحدة الانتصار الثاني على التوالي في البطولة والنقطة السادسة، معززاً من خلالها صدارته لفرق المجموعة الثانية، فيما تجرع الشارقة خسارته الثانية على التوالي، والتي أبقته في المركز الأخير برصيدٍ خالٍ من النقاط.

جاءت بداية المباراة متقاربة المستوى، قبل أن ينشط الوحدة، مستفيداً من سرعة جناحي الفريق يحيى الغساني وطحنون الزعابي، والتمريرات الدقيقة للمحترف البرازيلي إدواردو، والتي سرعان ما أسفرت في الدقيقة 15 عن تمرير إدواردو لكرة عرضية ارتقى إليها عبدالله أنور قبل أن يرسلها رأسية خادعة على يسار حارس مرمى الشارقة ماجد محسن، معلناً الهدف الأول للعنابي.

وحاول الشارقة العودة بالنتيجة، إلا أن هجماته افتقرت للدقة والسرعة المطلوبة، خصوصاً بعد أن نجحت دفاعات الوحدة في امتصاص هجمات الشارقة، ما أتاح للعنابي استعادة زمام المبادرة مجدداً عبر الاتكال على سرعة لاعبيه، والتي أسفرت في الدقيقة 45 عن تمريرة بينية خادعة من يحيى الغساني إلى زميله عبدالله أنور داخل منطقة الجزاء، لم يتوانَ أنور في إرسالها أرضية زاحفة على يسار حارس الشارقة، معلناً من خلالها عن هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه، لينهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضغط الشارقة مستفيداً من التبديلات التي أدخلها المدرب عبدالعزيز العنبري على صعيد خط الوسط، إلا أن الضغط الهجومي للملك أتاح الفرصة للعنابي لنيل مراده بالاتكال على الهجمات المرتدة السريعة، التي أسفرت (55) عن تسجيل عبدالله أنور للهاتريك الشخصي له والهدف الثالث لفريقه، لتواصل الدقائق طريقها مع محاولات مستمرة للشارقة والتي أسفرت في الدقيقة 86 عن تسجيل البديل محمد خلفان لهدف شرفي للملك، منهياً المباراة بفوز للعنابي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الخسارة هي الثانية لفريق الشارقة خلال أسبوع، ما يثير القلق حول جاهزية بطل الدوري للموسم الجديد.