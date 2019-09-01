المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

راميريز

ذكرت صحيفة «ألفريدو ديبولا» الإيطالية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي إلى نادي سامبدوريا الإيطالي، لضم صانع الألعاب، الأوروغوياني غاستون راميريز، مشيرة إلى أن اللاعب رفض الانتقال إلى سبارتاك موسكو الشهر الماضي.

دراسة

طالب مراقبون رياضيون اتحاد كرة القدم بعمل دراسة تمكّن من التوصل إلى آلية تسمح بالاستفادة من اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة في المنتخبات المختلفة، خصوصاً في ظل محدودية مشاركاتهم مع الأندية.

فرحة

عاش أنصار نادي خورفكان، أول من أمس، فرحة كبيرة بعد فوز فريق الشباب لكرة قدم الصالات بلقب كأس السوبر على حساب دبا الحصن 4-2، ووصفوا ذلك بأنه استعادة للألقاب التي تميزت بها لعبة الصالات في النادي.