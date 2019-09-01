شباب الأهلي يصعد إلى صدارة "الأولى" برباعية في الجزيرة

المصدر: أحمد طارق-دبي

حقق شباب الأهلي فوزه الأول في كأس الخليج العربي، بتغلبه على الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ليصعد "فرسان دبي" إلى صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما توقف رصيد "فخر أبوظبي" عند ثلاث نقاط.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، إذ غابت الخطورة على المرميين في أول 20 دقيقة، بينما نجح شباب الأهلي في إحراز الهدف الأول من أول هجمة حقيقية بعد مجهود رائع من محمد جمعة بيليه الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن تصل الكرة إلى المولدوفي لوفانور الذي سدد الكرة في المرمى (25)، بينما رد الجزيرة بفرصة خطرة عندما لعب محمد فوزي كرة عرضية إلى بدر الشبيبي سددها فوق العارضة (34).

وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي تفوقه، بعدما أضاف محمد جمعة "بيليه" الهدف الثاني بطريقة رائعة، عندما قاد هجمة من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية في مرمى الجزيرة في الدقيقة 55، قبل أن يحرز الوافد الجديد إلى "فخر أبوظبي"، الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو الهدف الثالث بالخطأ في مرماه لمصلحة شباب الأهلي في الدقيقة 58، قبل أن يضيف أحمد عبدالله جشك الهدف الرابع في الدقيقة 65 بعد هجمة رائعة قادها كل من عبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة "بيليه".