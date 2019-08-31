الظفرة يعمّق جراح «النمور» ويفتتح الموسم بالفوز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فرّط اتحاد كلباء في تعادل ثمين مع الظفرة، ليسقط في الهزيمة 3-2، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، والتي جرت بملعب كلباء، ليحصد الظفرة الفوز في أول مباراة له بالموسم الجديد، بينما تأزم موقف كلباء في الكأس بعد الهزيمة الثانية.

وظهر دفاع النمور في بداية المباراة ضعيفاً، حيث استقبلت شباكه هدفين مبكرين جاء الأول عن طريق البرازيلي ديغو كارديلس، بعد مجهود فردي تلاعب خلاله بمدافعي الفريق، قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم الظفرة بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي جواو بيدرو بعد أن استلم كرة طولية لعبها له حارس المرمى خالد السناني، لم ينجح مدافعو كلباء في إبعادها، ليتمكن جواو من استخلاصها لنفسه وتسديدها الى المرمى (19).

ونجح خطا وسط ودفاع الظفرة في الحد من قدرة اتحاد كلباء على الوصول لمرمى فريقهم، رغم تحركات المجري جوجاك والتوغولي مالابا.

لكن جوجاك نجح في تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول للنمور بعد هجمة قادها بنفسه، وتبادل فيها الكرة مع وليد عمبر قبل أن يسددها في الشباك (35). وواصل نمور كلباء هجماته ونجح من التعديل بتسجيل الهدف الثاني عن طريق رأسية التوغولي مالابا بعد مناولة جميلة من وليد عمبر، ونجح حارس النمور يوسف الزعابي في التصدي لكرتي هدفين محققين في الدقيقتين (56 و58) بعد أن أبعد كرتين سددهما مهاجمو الظفرة من مسافة قريبة، لكن البرازيلي بيدرو عاد وحرم كلباء من التعادل، وسجل هدف الفوز من رأسية جميلة في الدقيقة 78.