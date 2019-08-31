المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كارليتوس

ذكرت صحيفة «أوندا سيرو» الإسبانية أن نادي ألميريا اقترب من التعاقد مع اللاعب الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس)، بعدما كان قريباً من الانتقال إلى نادي الوحدة، قادماً من نادي ليغيا وارسو البولندي.

برنامج

طالب مشجعون لمسابقة أندية الهواة في دوري الدرجة الأولى، بإطلاق برنامج رياضي إذاعي وتلفزيوني متخصص في بطولات الهواة، ويسلط الضوء على تفاصيلها، بجانب بث كل مبارياتها على الهواء مباشرة.

استياء

أبدى عدد من أنصار عجمان استياءهم من إقامة مباراتهم مع الفجيرة، الساعة التاسعة والنصف مساء أمس، واعتبروا ذلك يصعب عليهم حضور المباراة في المدرجات بسبب تأخر عودتهم إلى منازلهم.