خسارة الذيد امام إنبي المصري وديا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

خسر فريق الذيد امام مضيفه فريق انبي المصري بثلاثة اهداف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي اقيمت مساء امس ضمن المعسكر الخارجي الذي ينظمه الذيد في مصر استعدادا لمشاركته المقبلة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الاولى، وذلك في أقوى مباريات الفريق الودية لما يتمتع به الفريق المضيف

بدوره قال عضو مجلس ادارة نادي الذيد مشرف البعثة راشد الطنيجي للامارات اليوم: نعمل معا من اجل ان يكون المعسكر التدريبي الخارجي الحالي في مصر من انجح المعسكرات التي خاضها الفريق من خلال خوض مباريات ودية قوية وذات مردود فني وذهني عاليين فضلا عن تنمية الجانب البدني، وبخصوص المباراة مع انبي المصري فقد ظهر لاعبوا الفريق بشكل جيد ونحن راضون عن الاداء والاهم منه الالتزام الدقيق بالتعليمات الفنية المناطة بهم، وتابع: تفوقنا في الشوط الاول وكان بإمكاننا تسجيل الاهداف، لكن في الشوط الثاني وكنتيجة طبيعية لإجراء التبديلات المتكررة للوقوف على جاهزية باقي اللاعبين خسرنا المباراة بالنتيجة فقط، وعموما نحن راضون كل الرضا عن المباراة، واشاد الطنيجي بالجهود التي يبذلها الجهاز الفني باشراف المدرب محمد العجماني