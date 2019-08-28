كلباء يعزّز صفوف فريق الصالات بالعراقي علي ياسين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعاقد اتحاد كلباء مع العراقي علي ياسين بعقد لموسم واحد، لتمثيل فريق كرة الصالات في منافسات الموسم المقبل، وتم تسجيله بفئة اللاعبين المقيمين، وجرى توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، سعيد المزروعي، ومسؤولي النادي.

وأكد اللاعب، في حديث لـ«الإمارات اليوم»، اعتزازه بثقة النادي به، مشيراً إلى أنه يتطلع لتقديم موسم كروي مميز يسهم في تحقيق تطلعات مجلس ادارة النادي وجمهور الفريق. وأضاف: «اتحاد كلباء من الفرق القوية ويتمتع بجهاز فني مميز، واتطلع من خلال مشاركتي معه في الموسم المقبل الاقتراب بشكل أكبر من الانضمام للمنتخب العراقي».