4 حكمات ضمن بعثة قضاة الملاعب إلى معسكر ألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت، صباح أمس، عبر مطار دبي الدولي بعثة حكام الفريق الثاني والحكام المتميزين من الفريق الثالث، إضافة إلى أربع حكمات إلى مدينة نورمبيرغ الألمانية، حيث المعسكر الخارجي، الذي سيستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد.

وضمت البعثة 32 حكماً وحكماً مساعداً، وأربع حكمات يشاركن في المعسكر، ضمن خطة التعاون بين لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ولجنة كرة قدم السيدات، للارتقاء بمستواهن وتطويرهن، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المدربين والمشرفين الفنيين على المعسكر.

يذكر أن حكام الفريق الأول كانوا قد أنهوا معسكراً خارجياً في نورمبيرغ أيضاً، استمر من 7 يوليو إلى 9 الجاري، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً، فيما تحرص لجنة الحكام على تنظيم المحاضرات والورش التدريبية المكثفة لبقية كوادر المنظومة التحكيمية، من مشرفين ومدربين ومقيمين استعداداً للموسم الجديد.