الذيد يلتقي إنبي المصري ودياً اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يخوض الفريق الأول لنادي الذيد، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، مباراته الودية الثالثة بمواجهة فريق إنبي المصري، ضمن استعدادات الفريق للتصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، وذلك ضمن المعسكر التدريبي المقام في مصر. من جهته، قال مدرب الفريق محمد العجماني لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى اختبار المستويين الفني والبدني، بعد مرور أكثر من أسبوع على المعسكر، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الفنية التي تدرب عليها اللاعبون، وسعداء للنجاح الذي حققه المعسكر الخارجي إلى وقتنا الحاضر». وكان الذيد قد خسر مباراته الودية السابقة أمام المقاولون العرب (1-2)، بينما فاز في الأولى على البلاستيك بهدف نظيف.