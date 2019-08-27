مدرب الوصل يرفض عرضاً لتدريب شتوتغارت الألماني

المصدر: أحمد طارق - دبي

رفض مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، عرضاً من نادي شتوتغارت الألماني، لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم الحالي، بحسب وسائل الإعلام الرومانية.

وقالت صحيفة «جي إس بي» إن وكيلة أعمال ريجيكامب وزوجته، آنا ماريا برودان، أكدت أن شتوتغارت الألماني دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع ريجيكامب، قبل بدء الموسم.

وأضافت: «المدرب الروماني رفض العرض، مبدياً رغبته في الاستمرار مع الوصل، الذي يمتد عقده معه حتى 2021، إلى جانب أن شتوتغارت هبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني، وهو ما جعل ريجيكامب، يرفض العرض من الجوانب كافة».

وأوضحت آنا ماريا أن المقابل المادي لم يكن كبيراً، وهو بالتأكيد من أسباب رفض ريجيكامب مناقشة عرض شتوتغارت، إلى جانب رؤيته أن التدريب في دوري الدرجة الثانية الألماني لن يكون أفضل من التدريب في دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أن المدرب الروماني يعتبر بطولة دوري أبطال آسيا وصلت إلى مستويات عالية جداً، ما يجعل مبارياتها مثيرة، وقد تضاهي بعض مباريات دوري أبطال أوروبا، لذلك هو سعيد بالتدريب في القارة الآسيوية.

وأشارت إلى أن ستيوا بوخارست كان قد أبدى رغبته في التعاقد مع ريجيكامب، ولكنها أوضحت أن المقابل المادي ضعيف جداً، مؤكدة أنه لا يوجد ما يجعل مدرب الوصل يترك منصبه حتى يحصل على 50 ألف يورو شهرياً، بينما يحصل على مبلغ أكبر من ذلك بكثير مع «الإمبراطور».

وتابعت قائلة إن ريجيكامب يضع خيار العودة لتدريب ستيوا بوخارست ضمن أولوياته في المستقبل، وقالت: «ريجي بالتأكيد سيعود إلى ستيوا مرة أخرى، ولكنه مرتبط بعقد مع الوصل لمدة موسمين، وعقب ذلك قد يفكر في خطوته المقبلة، ومنها تدريب ستيوا، خصوصاً إذا استمر جيجي بيكالي في منصبه رئيساً للنادي الروماني، لأن العلاقة بينهما رائعة، وريجيكامب يعتبر بيكالي مثل والده، ولا وجود لأدنى شك أنه في حال كان ستيوا من دون مدرب، والأمر نفسه بالنسبة إلى ريجيكامب من دون نادٍ، فإنه سيتولى تدريب الفريق مرة أخرى».

وختمت تصريحاتها: «بيكالي سيطلب من ريجيكامب الاستمرار مع الوصل، لأنه يعلم الفارق الكبير في الرواتب، وأنه مستحيل أن يعود إلى رومانيا في الوقت الحالي».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «إي في زد» الرومانية، أن رئيس نادي ستيوا بوخارست ترك الباب مفتوحاً أمام لورينت ريجيكامب للعودة لتدريب النادي مرة أخرى في أي وقت، موضحة أن الفريق الذي يتولى تدريبه حالياً، بشكل مؤقت، الروماني فيرغيل أندروناتش، خلفاً للمدرب الروماني بوغدان فينتيلا، يمر بفترة صعبة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة، أول من أمس، بأربعة أهداف دون رد، أمام غاز ميتان في الدوري الروماني، إذ لم يحقق ستيوا بوخارست سوى فوز واحد في أول سبع جولات من الدوري، وخسر في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ليحتل المركز الـ13 في لائحة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأخير دينامو بوخارست.

وأشارت إلى أن ستيوا سيخوض مباراة حاسمة، بعد غدٍ، في تصفيات التأهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي، أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي، بعدما تعادل الفريقان في بوخارست دون أهداف، موضحة أن جيجي بيكالي يسعى للتعاقد مع مدرب جديد بأي ثمن، حتى ينقذ الفريق من البداية السيئة في الموسم الحالي.

يذكر أن ريجيكامب سبق له تدريب ستيوا بوخارست مرتين، الأولى في الفترة من 2012 إلى 2014، وحقق خلالها لقب الدوري مرتين، وكأس السوبر مرة واحدة، أما الفترة الثانية فكانت من 2015 إلى 2017 قبل أن يرحل لتدريب الوحدة.

آنا ماريا: «لا يوجد ما يجعل مدرب الوصل يترك منصبه حتى يحصل على 50 ألف يورو شهرياً».

عقد ريجيكامب مع الوصل يمتد حتى 2021.