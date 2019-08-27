الإسباني كارليتوس يقترب من الوحدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «ليغوينسكي» البولندية بأن الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس) اقترب من الانتقال إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما اتفق مع ناديه الحالي، ليغيا وارسو البولندي على الرحيل، والموافقة على عرض من أحد الأندية الإماراتية. وقالت الصحيفة إن «مدرب ليغيا وارسو أخرج كارليتوس من قائمة الفريق في مباراته أمام لودز، أول من أمس، في الدوري البولندي، بعدما وافقت إدارة النادي على رحيل اللاعب إلى دوري الخليج العربي».

يذكر أن كارليتوس كان قد اقترب من إتمام انتقاله إلى نادي الوحدة في يونيو الماضي بعد الاتفاق على التفاصيل كافة، إلا أن إصابة أحد أقرباء اللاعب بمرضٍ خطر، أربك خططه حسب ما برر اللاعب نفسه، ليقرر البقاء في ليغيا وراسو بسبب الظروف العائلية التي مر بها.