المصدر: دبي-الامارات اليوم.

الدوليون

طالب مشجعون لاتحاد كلباء بضرورة إيجاد آلية تسهل سفر والتحاق اللاعبين الدوليين في الفريق خلال أيام الفيفا، بحيث لا تتأثر نتائج الفريق بسبب إرهاق المباريات وسفر اللاعبين.

برشلونة

احتفل لاعب النصر طارق أحمد بفوز برشلونة على ريال بيتيس في الدوري الإسباني 5-2، بنشر مقطع فيديو لأهداف «البلوغرانا» على حسابه في «إنستغرام»، مبدياً سعادته بالفوز الأول للفريق في «الليغا».

انتقال

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنباء عن اقتراب نادي حتا من التعاقد مع لاعب الوسط عبدالله عبدالقادر (30 عاماً)، قادماً من الظفرة في صفقة انتقال حر.