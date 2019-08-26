لاعب برشلونة الاسبق يقود اتحاد كلباء في المباراة المقبلة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب فريق اتحاد كلباء الايطالي فابيو فيفياني عن ان لاعب برشلونة الاسبق البرازيلي هنريكي ادريانو والذي تعاقدت معه ادارة شركة كلباء لكرة القدم في رابع صفقاتها للاعبين الاجانب سيكون جاهزا خلال الايام القليلة المقبلة وسيقود نمور كلباء في المباراة المقبلة امام الظفرة في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي.

وقال فيفياني للامارات اليوم: اللاعب بدأ بالانسجام مع الفريق منذ انظمامه مؤخرا قادما من الدوري البرازيلي واصبح جاهزا للمشاركة ونعمل على ام نزجه في المباراة المقبلة خصوصا في ما يتعلق بالأجواء المناخية الحارة والرطوبة العالية وستكون المباراة المقبلة بمثابة اختبار بدني اولا.