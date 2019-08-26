الشارقة يدعم فريق السلة بالأميركي باسيت

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف مدرب الشارقة لكرة السلة، عبدالحميد إبراهيم، عن انتهاء إدارة الألعاب الجماعية في النادي، من إجراءات التعاقد مع المحترف الأميركي أودريان باسيت (33 عاماً) لموسم كامل قابل للتجديد، لتدعيم صفوف الملك في الاستحقاقات المقبلة، وأبرزها المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال التي تستضيفها المغرب أكتوبر المقبل.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدارة الشارقة حريصة دائماً على تدعيم فرق الألعاب الجماعية بعناصر على مستوى عالٍ، لننجح أخيراً في التعاقد مع الأميركي أودريان باسيت الذي سبق له اللعب في العديد من الدوريات الأوروبية والآسيوية، من أبرزها دوريات ألمانيا ورومانيا وفرنسا».

وأضاف: «انتظم باسيت في التدريبات ليشكل إضافة على صعيد مركز صانع الألعاب في ظل معدلات التسجيل التي يملكها، بجانب قدرته على بناء الهجمات السريعة واختراقاته الناجحة».

وأوضح: «لطالما بحث الفريق، خصوصاً خلال مسيرته نحو تحقيق لقب بطولة الأندية الخليجية في نسختيها الأخيرتين 2018 و2019، عن تعاقدات على صعيد مركز صانع الألعاب، وذلك للانضمام إلى المحترف الأساسي للنادي الأميركي جيمس تايلور الذي يلعب في مركز لاعب الارتكاز، وهو الأمر ذاته الذي حرصنا في إيجاده على صعيد تعاقدنا الجديد مع باسيت، في ظل قوة الاستحقاقات المقبلة لفريق الشارقة، خصوصاً بطولة الأندية العربية التي سنواجه خلالها أسماء تعد الأقوى عربياً على الساحتين الآسيوية والإفريقية».

واختتم: «يدشن الفريق موسمه المحلي الجديد سبتمبر المقبل، وذلك مع بطولة كأس الاتحاد التي سنشارك فيها بمحترفنا الأساسي تايلور».