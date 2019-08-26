زورق «أبوظبي 35» بطل سباق الزمن بـ 34 ثانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقّق زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي، المركز الأول في سباق الزمن الأفضل، والذي يقام ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بعد أن حقق زمناً قدره 34.47 ثانية في التصفية النهائية من تصفيات سباق السرعة، وحل في المركز الثاني زورق السويدية بيمبا سجوهولم بزمن قدره 35.16 ثانية، وجاء في المركز الثالث زورق النرويجي توبايس مونتي كاس، بزمن قدره 35.34 ثانية، في حين حل زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن في المركز الخامس، وجاء زورق أبوظبي 36 بالمركز السابع في المنافسة.

وضمن زورق أبوظبي 35 أن يكون أول المنطلقين في فعاليات السباق الرئيس، وكي يحقق بداية جيدة من خلال الجولة، لاسيما أنه يسعى إلى الحفاظ على صدارة البطولة، حيث يمتلك الآن 35 نقطة في الصدارة، ولديه حظوظ كبيرة في تعزيز هذا المركز مع نهاية هذه الجولة.

من جهته، هنأ رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، أبطال الفريق على الانجاز الذي تحقق في منافسات الزمن الأفضل، وأكد أن الأهم لم ينتهِ بعد، حيث لايزال هناك الاختبار القوي من خلال السباق الرئيس للجولة، والذي يحتاج إلى تركيز من أجل الوصول لأفضل النتائج من خلاله، وقال: «إحراز أفضل زمن يعطينا البشائر بأن الفريق سيكمل تألقه في السباق الرئيس، ويكمل مشواره بالنتائج الأفضل».

زورق أبوظبي 35 ضمن أن يكون أول المنطلقين في فعاليات السباق الرئيس.