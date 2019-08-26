المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

هدف

رشحت صحيفة «استاديو ديبورتيفو» الإسبانية، هدف الإسباني ألفارو نيغريدو مع النصر في مرمى اتحاد كلباء، للمنافسة على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2019، إذ وصفته بأنه أفضل أهداف نيغريدو طوال مسيرته.

مفاوضات

علمت «الإمارات اليوم» عن اقتراب الثلاثي الدولي البحريني ‏علي ميرزا ومحمد حبيب وعلي عيد، من دوري اليد الإماراتي، في مفاوضات تخوضها أندية عدة في الدولة مع اللاعبين للتعاقد معهم تحت بند فئة اللاعب المقيم.

دوليون

يفقد اتحاد كلباء جهود ثلاثة لاعبين أساسيين أمام الظفرة في كأس الخليج العربي، لانضمامهم إلى منتخباتهم، وهم: الأردني ياسين البخيت والمجري جوجاك والتوغولي بينيل مالابا، إضافة الى كل من اللاعبين أحمد عامر وماجد راشد المنضمين للمنتخب الأولمبي.